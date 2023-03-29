Van Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ve yatağa tabi 3 vatandaşa hasta yatağı hediye etti.

Van Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca ihtiyaç sahibi olan 3 vatandaşa hasta yatağı yardımı yapıldı. Yatağa tabi hastaların yakınları, büyükşehir belediyesinden hasta yatağı talebinde bulundu. Taleplerine kısa sürede karşılık veren Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ailelerin tespitlerini yaptı. Ardından ekipler hastaların yataklarını evlerine götürerek teslim etti.

Yapılan hizmetten memnun olduklarını belirten hasta yakınları, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve belediye ekiplerine teşekkür etti.