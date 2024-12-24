Van’ın Erciş ilçesinde avlanma yasağı bulunan bölgede av yaptığı tespit edilen 4 şahsa 75 bin 874 TL idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı DKMP Erciş Şefliği ile Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde avlanma yasağı bulunan bölgede 4 kişinin avlandığı tespit edildi. Yasak bölgede av yaptığı tespit edilen 4 şahsa; toplam 75 bin 874 TL idari para cezası uygulanırken, şahıslarda bulunan 4 adet av tüfeği ile 1 adet ses ve gaz fişeği atabilen tüfek muhafaza altına alındı.