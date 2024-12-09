Van’da yasadışı avlanan 2 şahsa 12 bin 364 lira idari parası cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta sonu yapılan koruma kontrol çalışmaları sırasında 39 avcı kontrol edilirken, 1 şahıs hakkında takozsuz tüfek kullandığı, 1 şahıs hakkında da avcılık belgesi olmadığı için tutanak düzenlendi. Takozu olmayan 1 adet av tüfeğine el konulurken, 2 şahsa 12 bin 364 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.