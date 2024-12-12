Van’ın Muradiye ilçesinde 17 keklik ile 1 yaban tavşanı avlayan 3 şahsa toplam 64 bin bin 580 TL cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Van İl Şube Müdürlüğü Erciş DKMP Şefliği ekipleri ihbar üzerine Muradiye ilçesi Güllüçimen avlağında kontrol çalışması yaptı. Kontrollerde, yasa dışı avlanan 3 şahıs hakkında tutanak düzenlenirken 1 adet takozsuz av tüfeğine el konuldu. Şahıslar hakkında 13 bin 980 TL idari, 17 keklik ile 1 yaban tavşanı avladıkları için de 50 bin 600 TL cezai işlem uygulandı.