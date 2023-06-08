Van Büyükşehir Belediyesi akıllı şehircilik teknolojileri bünyesinde kent ile ilgili tüm verilerin tek bir noktada toplandığı ve yönetildiği akıllı kent yönetim merkezini hizmete açtı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın katımıyla hizmete alınan Akıllı Kent Yönetim Merkezi; şehir yönetimi, enerji verimliliği, ulaşım, sağlık hizmetleri, güvenlik ve diğer alanlarda hizmet vereceği gibi muhtemel afet durumlarında ise afet koordinasyon merkezine dönüştürülebilecek.

Van Büyükşehir Belediyesi ana binada açılan merkezi gezen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, merkezin işleyişi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel’den bilgi aldı. Burada çalışan personelle de ayaküstü sohbet eden Vali Ozan Balcı, merkezin hayırlı olmasını diledi.

Yapay zeka destekli kent sistemlerinin de kullanıldığı Akıllı Kent Yönetim Merkezinde; akıllı kavşak yönetim sistemi, araç trafiği ve yaya trafiği verisi oluşturma sitemleri, şehir sıcaklık, nem, rüzgar gibi anlık verilerin ölçümü ve şehir istatistik yönetimi, akıllı otopark sistemleri, akıllı park ve yeşil alan sulama sistemlerinin yönetimi, akıllı park güvenlik sistemleri yönetimi, akıllı aydınlatma sistemleri yönetimi ve kuruma ait tüm görüntüleme sistemleri yönetimi buradan sağlanabilecek. Ayrıca kısa sürede afet koordinasyon merkezine dönüştürülebilecek olan merkez, muhtemel afet durumlarında ise sahip olduğu kamera ve sensör ağı sayesinde sahadaki durumdan anlık veri akışı sağlayarak, sahadaki ekiplerin koordinasyonu hızlı bir şekilde sağlanabilecek.