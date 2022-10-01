Van’da ‘Dünya Çocuk Günü’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘uçurtma şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu.

Van’da ‘Dünya Çocuk Günü’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘uçurtma şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Dünya Çocuk Günü’ dolayısıyla renkli bir uçurtma şenliği düzenledi. Eski Van şehri alanı kale yerleşkesinde düzenlenen şenlikte; çocuklar ile aileleri, uçurtma uçurarak doyasıya eğledi. Öğle saatlerinde alana akın eden aileler, belediye ekiplerince dağıtılan uçurtmaları aldı. Aileleriyle büyük sevinç yaşayarak uçurmaların kurulumunu yapan çocuklar, daha sonra uçurmalarını rüzgara bıraktı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dev uçurtmaların uçurulduğu etkinlikte, gökyüzünü yüzlerce rengarenk uçurtma kapladı. Çocuklarıyla alanda uçurtma uçuran aileler, okulların açılmasıyla birlikte çocukların böylesi bir etkinlikle motivasyon kazandığını belirtti. Hafta sonu tatilini çocuklarıyla birlikte renklendirdiklerini ifade eden aileler, tarihi alanda çocuklara yönelik benzer etkinliklerin artırılması gerektiğini dile getirdi. Aileleriyle birlikte alanda uçurtma uçurarak eğlendiğini söyleyen minik çocuklar ise etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Saat 18.00’e kadar devam edecek olan etkinliğe, uçurtma sanatçısı Zahit Mungan da katıldı.