Van’ın İpekyolu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından tel örgüye sıkışmış vaziyette yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı.

Van’ın İpekyolu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından tel örgüye sıkışmış vaziyette yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Erçek Grup Amirliği ekipleri, görev dönüşü sırası bir tilkinin tel örgüye sıkıştığını gördü. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Van Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından alınan tilki tedavisi yapılmak üzere Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.