Van Gölü Havzası’nda avcıların hedefi olan ve doğada yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen kuşlar, doğaya salındı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde bilinçsiz avcılar tarafından vurulduktan sonra YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan yabani hayvanlar, veteriner hekimlerinin gerçekleştirdiği ameliyatlarla sağlığına kavuşuyor. Avcıların hedefi haline gelen, doğa koşulları nedeniyle yaralanan ya da hastalanan hayvanlar tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü görevlileri ile duyarlı vatandaşlarca merkeze getirilerek tedavi edilen gökdoğan, kaya güvercini, balaban ve 7 kınalı keklik doğaya bırakıldı.