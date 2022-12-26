Van’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bir kamyonda yapılan aramada, taş ocaklarında kullanılan ve çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda konveyör rulosu ve endüstriyel makine kayışı ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Van’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bir kamyonda yapılan aramada, taş ocaklarında kullanılan ve çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda konveyör rulosu ve endüstriyel makine kayışı ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından Gürpınar-Başkale karayolu üzerinde kaçakçılık olayları çerçevesinde yapılan araştırmalar esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta taş ocaklarında kullanılan çok sayıda konveyör rulosu ve endüstriyel makine kayışı olduğu tespit edildi. Araçta bulunan A.H. ve E.K. isimli şahısların çelişkili beyanlarda bulunması üzerine, bölgede bulunan taş ocaklarında Jandarmanın Dedektifleri tarafından yapılan titiz araştırma ve kontrolde, kış sezonundan dolayı faal olarak çalışmayan bir madencilik ve taş ocağından çalındığı tespit edilmiştir. Ayrıca şüphelilerin evinde yapılan arama sonucunda da hırsızlığa konu malzemelerin yanı sıra, taş ocağından çalınan konveyör rulosu yaklaşık maddi değeri 100 bin TL ile endüstriyel makine kayışı yaklaşık maddi değeri 300 bin TL ele geçirilerek madencilik ve taş ocağı sahibine teslim edilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerden A.H. adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.