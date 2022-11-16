Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 17-18 Kasım’da ‘5. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih’ bilgi şöleni düzenlenecek.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 17-18 Kasım’da ‘5. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih’ bilgi şöleni düzenlenecek.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, YYÜ ve Türkiye Yazarlar Birliği işbirliğinde düzenlenecek olan bilgi şöleninin 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Van YYÜ toplantı salonunda gerçekleştirileceği belirtilerek, “Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın açılış konuşmasını gerçekleştireceği bilgi şöleninde, tarihin eski çağlarından beri birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve romanlara konu olan ilimiz ve ülkemizdeki tarih-roman ilişkisi tüm yönleri ile ele alınacak. Beşincisi düzenlenen, iki gün ve yedi oturumdan oluşan şölende, aynı zamanda aktüel bir konu olan tarihi roman türü de bütün yönleriyle ele alınacak” denildi.