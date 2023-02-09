Vanlı kadınlar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde etkilenenlerin yaralarını sarma gayesiyle geç bayatlayan tandır ekmeği pişiriyor.

Vanlı kadınlar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde etkilenenlerin yaralarını sarma gayesiyle geç bayatlayan tandır ekmeği pişiriyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17’de 7,7; Elbistan ilçesinde ise saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ederken, ülke genelinde depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek olundu. Bu çerçevede İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalan Mahalle sakinleri, bu kez tandırlarını depremzedeler için yaktı. Yaklaşık 80 noktada kadınlar sabahın ilk ışıklarında ekmek pişirmeye başladı. Pişirilen ekmekler, mahalle camisinde yapılan anonsun ardından toplatılmaya başlandı. Camiye getirilen tandır ekmekleri, burada paketlendikten sonra deprem bölgelerine gönderilecek.

"80 hanede ekmek pişirildi"

İHA muhabirine konuşan mahalle sakinlerinden Fehmi Tanrıkulu, depremden etkilenenler için tandır ekmeği pişirdiklerini belirtti. Mahalledeki yaklaşık 80 hanede ekmek pişirildiğini ifade eden Tanrıkulu, "Bizler paketlediğiniz ekmekleri paketleyip deprem bölgesine göndereceğiz. Sabah namazında ekmek pişirmeye başlayan ablalarımız şu an bitirmek üzeredirler. Orada değiliz ama oradakilerden daha fazla içimiz yanıyor. Bizler kendimizi enkazın altında hissediyoruz" dedi.

"8 bin tandır ekmeği paketlendi"

Tandır ekmeğinin çok geç bayatladığını ve bu yüzden tercih edildiğini dile getiren Tanrıkulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fırın ekmeği birkaç günde bayatladığı için bu ekmeği tercih ediyoruz. Yaklaşık 8 bin ekmeği paketleyip bu akşam saatlerinde deprem bölgesine göndereceğiz. Ekmek pişirmeleri için aradığım hiç kimse beni kırmadı. ’Unu biz gönderelim, siz öyle ekmek pişirin’ dedik. Ancak un göndermemizi de kabul etmediler. Kimsenin boğazından yiyecek geçmiyor. Çok üzgünüz."

Sabah namazıyla birlikte tandır ekmeği pişirmeye başladıklarını dile getiren kadınlar ise acılarının tarifsiz olduğunu belirterek, depremden etkilenenlere dua etti.