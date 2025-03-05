Van-Erciş kara yolu üzerinde kontrolden çıkıp takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, kara yolunun 60’ıncı kilometresinde meydana geldi. Y.O. yönetimindeki 72 ABJ 379 plakalı kapalı kasa kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.