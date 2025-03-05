Van-Erciş kara yolu üzerinde kontrolden çıkıp takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Van’da 110 kilo uyuşturucu ele geçirildi Van’da 110 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre kaza, kara yolunun 60’ıncı kilometresinde meydana geldi. Y.O. yönetimindeki 72 ABJ 379 plakalı kapalı kasa kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA