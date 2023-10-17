Van’ın Edremit ilçesinde "Şok Ev" diye nitelendirilen mekana düzenlenen operasyonda 42 düzensiz göçmen yakalanırken, barınma yeri sağlayan şahıs ise tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının düzensiz göçmenlerin kaldıkları "Şok Ev" diye nitelendirilen mekânlara yönelik çalışma başlattığı belirtildi. Açıklamada, “Edremit ilçesinde çok sayıda göçmenin barındırıldığına dair istihbarı bilgi alınması üzerine JASAT ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Ekim 2023 tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda; Afganistan uyruklu 39 erkek, 2 kadın ve 1 çocuk olmak üzere toplam 42 göçmen yakalandı. Göçmenlerin bulunduğu alanda suçüstü yakalanan şüpheli B.A. (38), aynı gün tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için Van İl Jandarma Komutanlığı olarak ‘Huzurunuz, Mutluluğumuzdur’ parolası ile çalışmalarımız devam edecektir” denildi.