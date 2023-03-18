Van’da ’18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ dolayısıyla şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Van İl Valiliğince 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yılı nedeniyle düzenlediği program, Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi’ndeki Zeve Şehitliği’ne çelenk bırakılmasıyla başladı. Çelenk sunma töreninin ardından Van Devlet Tiyatrosunda bir anma programı düzenledi. Daha sonra ise Yukarı Nurşin Cami’nde Mevlid-i Şerif ve şehit aileleriyle buluşma programı yapıldı. Burada öğle namazı öncesi başlayan program, Kur’an’ı Kerim tilaveti ve kasidelerle devam etti. Ardından şehitler anısına ilahiler okundu ve dualar edildi.

Mevlit programına Van Vali Vekili Ahmet Tozlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.