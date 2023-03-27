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Halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde zabıta ekipleri, yönetmeliklere uygun davranmayan ve hijyen kurallarına uymayan fırınlara cezai işlem uyguladı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle denetimlerini artırdı. Bu çerçevede gıda mühendisleri eşliğinde kentte faaliyet yürüten fırınlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde Ramazan pidesi ve ekmek gramajları kontrol edilerek, eldiven, bone kullanımı ve üretimde kullanılan mamullerin son kullanma tarihleri incelendi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle kent genelindeki fırınların üretim ve satış noktalarında denetim yaptı.

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