Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde kentteki mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 35 personel ve 7 araçla Ramazan Bayramı öncesinde başlattığı mezarlık bakım ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Vatandaşların daha temiz ve nezih bir ortamda kabir ziyaretlerini gerçekleşmeleri için tiziz bir çalışma yürüten ekipler, mezarlıklarda bulunan yabani ot ve kuruyan ağaç dallarını temizledi.

Ayrıca ekipler mezarlık çevresindeki duvarları, yerinden sökülen parke taşları, çeşmeler ve oturma banklarını da elden geçirerek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarla ziyarete hazır hale getirilen mezarlıklarda bayram nedeniyle çok sayıda vatandaş kabir ziyareti gerçekleştiriyor.