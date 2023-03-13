Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 40 farklı proje, Özalp ilçesinde sergilendi.

Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 13-17 Mart tarihleri arasında ziyarete açık kalacak olan serginin, yüzlerce öğrenci tarafından ziyaret edilmesi planlanıyor. Sergi Sorumlusu Yücel Ağiş, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi destekleri ile Özalp Kaymakamlığı ve Belediyesinin katkılarıyla serginin açıldığını belirtti. İlçedeki 5, 6, 7, 8 ve 9. sınıf öğrencilerinin sergiyi ziyaret edeceğini ifade eden Ağiş, emeği geçenlere teşekkür etti.