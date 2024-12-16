Van’ın Tuşba ilçesinde inşaat halindeki bir iş yerinin profil direği içerisinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, İstasyon Mahallesi’ndeki inşaat halindeki bir iş yerinde meydana geldi. Sabah çalışanlar kedi sesi duyması üzerine yaptıkları aramada sesin çatıyı tutan profil direğin içerisinden geldiği tespit edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbarı üzerine Tuşa İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. İtfaiye ekipleri, profil direği spiral ile keserek kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.