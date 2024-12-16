Van’ın İpekyolu ilçesinde bir otomobilde park halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, gece Bahçıvan Mahallesi’nde Mikail Ç.’ye ait park halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobilin yandığını gören sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonrasında otomobilin motor kısmında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.