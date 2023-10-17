Van’ın Gürpınar ilçesinde Evde Bakın Öğretmeni Edanur Atan tarafından zihinsel ve bedensel engelli Cuma Çelik’e evde eğitim veriyor.

Gürpınar ilçesinde bir süre engelliler okulunda eğitim alan ancak rahatsızlığı nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan 10 yaşındaki Cuma Çelik’e evde eğitim verilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen Edanur Atan’ın gösterdiği gayret ve çabayla eğitimine devam eden Çelik, aynı zamanda sosyal hayata da adapte oluyor. Fedakâr öğretmenin verdiği eğitimle derslerinden geri kalmayan Çelik, bu sadece fiziksel ve zihinsel gelişimi de olumlu yönde ilerliyor.

“Sosyalleşmesini sağlamaya çalışıyoruz”

İHA muhabirine konuşan Evde Bakım Öğretmeni Edanur Atan, Cuma’nın hem zihinsel hem de bedensel engeli olduğunu hatırlattı. Okula gidemeyen Cuma’ya evde bakım hizmeti verdiklerini ifade eden Atan, “Hayat standartlarını artırmak için böyle bir hizmet veriyoruz. Bu sayede okuma yazma öğrenmesini ve sosyalleşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Harf harf, renk renk, uzun kısa şeklinde eğitim veriyoruz. Cuma normal 3’üncü sınıf öğrencisi ancak zihinsel sağlığından kaynaklı şimdilik onlar kadar iyi değil. Bu yüzden kendisini geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Evde verdikleri derslerle Cuma’nın öğrenimine katkı sağladıklarını dile getiren Atan, engelli öğrencisinin harf ve sayıların öğrenilmesinde gelişme kaydedildiğini söyledi.

Çocuğu okula götürmenin zor olduğunu ifade eden baba Selahattin Çelik ise evde eğitimin çocuğunun gelişimine katkı sağladığını dile getirdi. Çelik, evde eğitim programını başlatan Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.