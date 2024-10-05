Van’da otomobilin LPG tüpünün değişim sırasında patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Oto Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. 65 DH 849 plakalı Opel marka otomobilin LPG tüpü değişimi sırasında tüp sökülüp bagaj kısmından yere bırakıldığı esnada patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevre iş yerlerine sıçramadan yangın söndürülürken, iş yerinde bulunan 2 araçta da hafif hasar oluştu. Yangın esnasında işyerine bulunan birçok malzeme yanarak kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.