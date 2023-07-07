Van’da 2012 yılından beri hizmet veren olimpik yüzme havuzu, okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte dolup taşıyor.

Van’da okulların kapanmasıyla birlikte Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli kurslar açılarak çocukların tatillerini spor yaparak değerlendirilmesi sağlanıyor. İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’nde 2012 yılında hizmete açılan 50 metre uzunluğu, 25 metre genişliği, 3 metre derinliği ve 2,5 metrelik 10 kulvarı bulunan olimpik yüzme havuzuna, okulların yaz tatile girmesiyle birlikte öğrenciler akın etti. Ulusal ve uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilecek standartlarda olan yüzme havuzunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz tatili boyunca öğrencilere yüzme antrenörleri eşliğinde yüzme eğitimleri veriliyor. Aileleriyle birlikte havuza gelen 6-13 yaş grubu arası öğrencilere haftanın 3 günü, spor kulüplerine üye sporcu öğrencilere ise haftanın 5 günü yüzme eğitimi veriliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Sorumlusu Mustafa Iğdır, haftanın 6 günü açık olan tesisten hemen hemen herkesin faydalanabildiğini vurgulayarak, “Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere yaklaşık 8 bin öğrenci tesisten faydalandı. Yine ‘Kış Sporları’ çerçevesinde 320 kişinin eğitim gördüğü tesisimizde ‘Yaz Sporları’ çerçevesinde ise bugüne kadar 600 kayıt yapıldı. Ayrıca 2 adet kulübümüzde hali hazırda 150 sporcunun faydalandığı tesisimizde biatlon, triatlon ve sutopu branşlarında yine 150 sporcu eğitimlerini sürdürüyor. Ayrıca sualtı kurtarma alanında ise AFAD, jandarma ve emniyet personelleri eğitimlerini sürdürüyor” dedi.

Haftada yaklaşık bin 200 kişinin faydalandığı tesisin sabah 08.00 ila akşam 21.30 saatleri arasında hizmet verdiğini belirten Iğdır, havuzun hafta sonu bakıma alındığını söyledi.

Yüzme Antrenörü Şeyda Işıktaş da, yaklaşık 10 yıldır hizmet verdiğini ifade ederek, “Şu anda altyapı ve performans grubu olmak üzere 48 öğrencim var. Hepsi de müsabakalara düzenli katılan sporcular. Türkiye’de 10-11-12 yaş ulusal gelişim projesinde ilk ondayız. Hedefimiz Türkiye şampiyonasında yine derece almak. Geçen hafta Elazığ’da düzenlenen Analig müsabakalarında 95 madalyayla grup şampiyonu olarak geri döndük. Cumartesi ve pazar günü ilimizde yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi yarı finalde başarılı olacağımızı düşünüyorum. Nasip olursa Adana’da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılacağız” ifadelerini kullandı.

Milli sporcular ise hedeflerinin Van’ı her yerde en güzel şekilde temsil etmek olduğunu belirterek, kendilerine bu hizmeti sunan herkese teşekkür ettiler.