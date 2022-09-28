Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık tarafından verilen "Gençlik ve Sorumluluk" konulu konferansları devam ediyor.

Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık tarafından verilen "Gençlik ve Sorumluluk" konulu konferansları devam ediyor.

Van İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Van genelinde lise ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik başlatılan "Gençlik ve Sorumluluk" konulu konferanslar hız kesmeden devam ediyor. Bu haftaki ikinci programında Van İpekyolu Ahmet Yurtsever Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, "Gençlik ve Sorumluluk" konulu konferans verdi. Müftü Dr. Şık tarafından verilen konferansta özellikle günümüzde gençliğin düştüğü hata ve sıkıntılar hakkında örnekler vererek gençlere imanlı, ahlaklı ve faydalı bir birey olarak yetişmeleri ve geleceklerinin güzel bir yaşantı içinde geçmesi için dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında nasihatlerde bulundu. Öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan Şık, konferansa katılan öğrencilere, Öğretmenlere ve idarecilere Allah yar ve yardımcınız olsun diyerek program tamamlandı.