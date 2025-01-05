Van’ın Tuşba ilçesinde çıkan odunluk ve tandır evi yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Akköprü Mahallesi’ndeki Orta Sokak’ta meydana geldi. K.U. isimli şahsa ait odunluk ve tandır evinde çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ekmek pişirmek amaçlı yakılan tandırdan kaynaklı çıktığı tahmin edilen ve etraftaki ağaçların da zarar gördüğü yangın maddi hasara yol açtı.