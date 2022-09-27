Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi, ilin zengin mutfak kültürünün yerel ve ulusal alanda tanıtılması için 16 Ekim 2022 Pazar günü “Van Yöresel Yemek Yarışması” yapacak.

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi, ilin zengin mutfak kültürünün yerel ve ulusal alanda tanıtılması için 16 Ekim 2022 Pazar günü “Van Yöresel Yemek Yarışması” yapacak.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Van’ın zengin mutfak kültürünün yerel ve ulusal alanda tanıtılması için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 16 Ekim 2022 Pazar günü saat 13.00’de Van Kalesi, Van Evi Önü’nde ödüllü “Van Yöresel Yemek Yarışması” yapacak. “1 Ana Yemek”, “1 Çorba” ile “1 Tatlı” olmak üzere üç kategoride yapılacak olan yarışmada dereceye girecek 1’inciye tam altın, 2’nciye yarım altın, 3’üncüye de çeyrek altın ödül olarak verilecek. Ayrıca mansiyon ödülü almaya hak kazanan yarışmacılara ise tencere seti ve yemek seti hediye edilecek. Van Yöresel Yemek Yarışması’na katılmak isteyenler, 27 Eylül 2022 - 13 Ekim 2022 tarihleri arasında; İpekyolu Belediyesi’nin (ipekyolu.bel.tr) internet sitesinin duyurular bölümünde yer alan başvuru formunu doldurarak yarışmaya katılabilecekler” denildi.