Bunlar da ilginizi çekebilir

Fotokapan görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından "yaban hayatı koruyoruz" etiketiyle paylaşıldı. DKMP Genel Müdürlüğü görüntüler için, "Ulu dağların, dik kayaların usta tırmanıcısı yaban keçisi (Capta Aegagrus)" ifadelerini kullandı.

Dünyada yoğun avlanma nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan yaban keçilerinin, Gürpınar ilçesindeki Pagan Dağı’nda popülasyonları hızlı artıyor. Doğal yaşamın kontrol altına alınması amacıyla dağlık alana fotokapanlar yerleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP), koruma altına alınan ve avlanmaları yasaklanan yaban keçilerini görüntüledi.

Van’ın Gürpınar ilçesindeki Pagan Dağı’nda yaşayan ve nesli tehlike altında olan yaban keçileri fotokapana takıldı.

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.