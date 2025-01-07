Van ilinde başlatılan seri üretimle, Dr. Mehrdad Fojlaley liderliğindeki bilim insanları, gıda sektöründe devrim niteliğinde bir buluşa imza attı. Nano titanyum plazma sistemiyle geliştirilen yenilikçi teknoloji, meyve ve sebzelerin tazeliğini ve besin değerlerini daha uzun süre korumayı hedefliyor.VAN (İGFA) - Dr. Mehrdad Fojlaley meyve israfına çözüm olacak cihaz üretti. Yenilikçi cihazın seri üretimine Van’da başlandı.

Dr. Fojlaley’in ekibi tarafından geliştirilen bu sistem, meyve israfını en aza indirerek hem çevre hem de ekonomi için büyük bir fayda sağlayacak.

Türkiye'de taze ürünlerin yüzde 10-20 arasında kayba uğradığı belirtilirken, oranın özellikle çabuk bozulan meyvelerde yüzde 15'e kadar çıkabildiği kaydedildi.

Dr. Fojlaley, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu teknoloji, tüketici sağlığını ön planda tutarken, üretim süreçlerinde sürdürülebilirliği artırıyor. Meyve ve sebze kayıplarını önemli ölçüde azaltmayı ve bu sayede üreticiler için ekonomik avantajlar sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca, çevre dostu bu çözüm, uzun vadede doğaya olan etkilerimizi de azaltacak" dedi.

Dr. Fojlaley’in ekibi, bulgularını saygın bilimsel dergilerde yayımlayarak bu yeniliği tüm dünyaya tanıttı.

Çalışmalar, dünya genelindeki bilimsel topluluklarca da büyük ilgiyle karşılanıyor.