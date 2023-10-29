Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle fener alayı yürüyüşü düzenledi.

Soydan Kavşağı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüş yaptı. Marşlar eşliğinde Maraş Caddesi üzerinde yapılan yürüyüş, Kent Parkı’nda son buldu. Burada İstiklal Marşı’nı okuyan kalabalık daha sonra dağıldı.

Yürüyüş sonrası açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen fener alayı yürüyüşümüzü halkımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyeti bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz” dedi.