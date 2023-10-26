Van’ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Elite World Van Hotel tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde meme kanseri etkinliği düzenlendi.

Van’da ‘1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ çerçevesinde etkinlik düzenlendi. İlk olarak Atatürk Sanat Galerisi önünde bir araya gelen kadınlar, farkındalık oluşturmak amacıyla Maraş Caddesi üzerinden Elite World Van Hotel’e kadar yürüdü. Otelde ‘Geç kalma sağlıklı kal’ mottosuyla düzenlenen ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, İpekyolu Belediyesinden Şeyda Dışarılı’nın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşi ile devam etti. Söyleşide kadınlara hitap eden Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurşen Toprak, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi İskan Çallı ve İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş, meme kanseri konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, İpekyolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayşegül Kahraman ve Kadın ve Aile Müdürü Öznur Erdoğan’ın da yer aldığı etkinlik ikramlarla sona erdi.