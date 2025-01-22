Van’ın İpekyolu ilçesinde aç kalan kurt yada kurtların saldırısına uğrayan köpekten geriye başı ve iskeleti kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Erçek Mahallesi’nde meydana geldi. Aç kurt ya da kurtlar, dün gece saatlerinde kimsenin bulunmadığı bir saatte başıboş bir köpeğe saldırarak parçaladı. Olay yerinde köpeğin sadece başı ve iskeleti kaldı. Mahalle sakinleri sabah saatlerinde araçları ile bölgeden geçtikleri sırada gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.