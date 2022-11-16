1 Aralık 2022’de başlayacak olan zorunlu kış lastiği takma uygulamasına sayılı günler kala Van’daki lastikçilerde yoğunluk oluşmaya başladı.

1 Aralık 2022’de başlayacak olan zorunlu kış lastiği takma uygulamasına sayılı günler kala Van’daki lastikçilerde yoğunluk oluşmaya başladı.

Son günlerde hava sıcaklığının düşmesi ve özellikle gece saatlerinde eksi derecelere kadar inmesiyle birlikte gizli buzlanma ve kayma riskine karşı tedbirli davranan sürücüler, 1 Aralık’ı beklemeden kışlık lastiklerini takmak için lastikçilere akın etmeye başladı. Muradiye ilçesinde 15 yıldır lastikçilik yapan Davut Tuncer isimli esnaf, Van’da kış mevsiminin erken başladığı için 1 Aralık’ı beklemeden lastik değişimlerine başladıklarını ifade etti. Son günlerde kışlık lastik değişimlerinde yoğunluğun arttığını belirten Tuncer, “Kış mevsiminin yaklaşmasıyla kışlık lastiklerin erken değişmesi, müşterilerimizin can güvenliği için çok önemlidir. Bundan dolayı herkesi daha erkenden lastik değişimine bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Havaların gece eksi dereceye düşdüğünü belirten müşterilerden Osman Yavuzer ise "Can güvenliğimiz için lastik değiştiriyoruz" dedi.