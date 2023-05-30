Van Büyükşehir Belediyesi, Kürt edebiyatında önemli bir yere sahip olan Ahmed-i Hani’nin "Mem-u Zin", Ahmed-i Ceziri’nin "Divan” ve Faki-yi Teyran’ın "Divan" eserlerinin basımını gerçekleştirdi.

Millet bilinci ve Anadolu’nun zengin kültürünü tüm renkleriyle gelecek yüzyıllara taşımak isteyen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınlarından olan Kürt edebiyatının 3 nadide eserini envanterine kattı. Daha öncede 27 eserin basımını gerçekleştiren Van Büyükşehir Belediyesi, son olarak Ahmed-i Hani’nin "Mem-u Zin", Ahmed-i Ceziri’nin "Divan” ve Faki-yi Teyran’ın "Divan" eserlerinin basımını gerçekleştirerek basımı yapılan kitap sayısını 30’a çıkarttı.

Kitaplar Kürtçe ve Türkçe olarak 2 dilde okuma imkânı sunarken, yazarların ilmini, irfanını, hoşgörüsü ve edebi derinliğini her sayfasında okurlarıyla buluşturuyor.

Kitap serisine sahip olmak isteyen vatandaşların Türkiye’nin dört bir yanındaki kütüphanelerde rahatlıkla ulaşabileceği bildirildi.