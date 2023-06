Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki kurban satış ve kesim noktalarını belirledi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların kurbanlıklarını usulüne uygun sağlıklı bir ortamda almaları ve kesmeleri için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kent genelinde komisyon tarafından belirlenen 11 noktada kurban satış işlemleri gerçekleştirilirken, Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı mezbahaneler başta olmak üzere İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde belirlenen 15 noktada ise kurbanlıkların kesim işlemleri yapılacak. Merkez ilçelerdeki kurban satış noktaları; Canlı Hayvan Pazarı Bostaniçi Mahallesi/ İpekyolu, İskele Caddesi Koç İlk ve Ortaokulu yanı/Tuşba, Abdurrahman Gazi Mahallesi Kinyas Kartal Bulvarı Eski Van Gölü Un Fabrikası Yeri /Tuşba, Oto Sanayi Sitesi Futbol Sahası Yanı/Tuşba, İstasyon Mahallesi Erciş yolu Üzeri Migros Yanı/Tuşba, Esentepe Mahallesi (Kiracılar TOKİ) Yunus Emre Ortaokulu karşısı/Edremit, Erenkent Mahallesi (Yeni TOKİ) 3’üncü etap son durak/Edremit, Erenkent Mahallesi (Yeni TOKİ)10’ncu etap camii yanı/Edremit, Erenkent Mahallesi(Yeni TOKİ) 14’ncu etap Çetiner Market yanı/Edremit, Erdemkent Mahallesi (Eski TOKİ) Erdemkent ilkokulu karşısı/Edremit, Kavurma Mahallesi Memur-Sen TOKİ/Edremit. Merkez ilçelerdeki kurban kesim noktaları da; İpekyolu ilçesinde Bostaniçi Mahallesi (Belediye mezbahanesi), Bostaniçi Mahallesi Özsüerler mezbahanesi (Canlı hayvan Pazarı yanı), İpekyolu ilçesindeki tüm oto yıkamalar, Edremit ilçesinde Esentepe Mahallesi (Kiracılar TOKİ) Yunus Emre Ortaokulu karşısı, Erenkent Mahallesi (Yeni TOKİ) 3’üncü etap son durak, Erenkent Mahallesi (Yeni TOKİ)10’ncu etap camii yanı, Erenkent Mahallesi (Yeni TOKİ) 14’ncü etap Çetiner Market yanı, Erdemkent Mahallesi (Eski TOKİ) Erdemkent İlkokulu karşısı, Kavurma Mahallesi Memur-Sen TOKİ, Tuşba ilçesinde ise Akköprü Mahallesi Yavuz Selim Sokak Mezarlık yanı, Alaköy Mahallesi Et Balık Kurumu, Akköprü Mahallesi Hıdırellez Caddesi (Aktamara oto yıkama), Beyüzümü Mahallesi Köyüstü (Van Gölü Et Kombinası), Akköprü Mahallesi Oğuzlar Sokak mezarlık yanı (Tuşba oto yıkama), Kalecik Mahallesi Can Petrol yanı (Van Gölü Kur’an Kursu), ayrıca merkez ilçeler dışındaki 10 ilçede ise Van Büyükşehir Belediyesine bağlı mezbahaneler başta olmak üzere ilçe belediyelerince belirlenen noktalarda kurban kesim işlemleri yapılabilecek” denildi.