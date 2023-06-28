Van Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri kentteki kurban kesim yerlerini denetleyerek ilçe mezbahanelerinde de kesim hizmeti veriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi; insan, hayvan ve çevre sağlığı için kurban kesim noktalarında denetim gerçekleştirdi. İşletme İştirakler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, halk sağlığını korumak adına Kurban Bayramı’nda gerçekleştirilen denetimlerde alınması gereken tedbirler, zoonoz hastalığı ve kesimi yapılan hayvanların etlerinin tüketimi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı boyunca Van Büyükşehir Belediyesine ait ilçe mezbahanelerinin de veteriner hekimlerin kontrolünde sağlıklı kesim hizmeti vereceği belirtildi.

Vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için büyükşehir belediyesinin veteriner hekimleri ile zabıta ekiplerinin bayram boyunca bilgilendirme ve denetimlerini sürdüreceği bildirildi.