Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Külhanbeyi’ oyunu yoğun ilgi gördü.

Ülkü Ayvaz’ın yazdığı ve Sibel Erdenek’in yönettiği Külhanbeyi oyunu Van Devlet Tiyatrosu’nda sahnelendi. Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun, izleyicilerden büyük beğeni aldı. İstanbul’un işgalinden, Anadolu ihtilaline kadar; tulumbacıların hayat hikayeleri, Meşrutiyet’in ilânı ve kavuşulamamış aşkları konu alıyor. Oyun sonunda konuşan tiyatro severler, gerek oyunun gerekse oyuncuların performansını çok beğendiklerini belirterek, böyle bir oyunu Van’da sahneleyen Van Devlet Tiyatrosu yetkililerine teşekkür ettiler.