Van’ın Tuşba ilçesinde bir sitenin bahçesinde köpeğin saldırısına maruz kalan çocuk ağır yaralandı.

Van’ın Tuşba ilçesinde bir sitenin bahçesinde köpeğin saldırısına maruz kalan çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Tuşba ilçesindeki Alpin sitesi yakınında meydana geldi. Öğle saatlerinde site önünde oynayan M.D. (9) isimli çocuk, kuduz olduğu iddia edilen bir köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda çeşitli yerinden yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulans ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan çocuk ameliyata alınırken, köpeğin yakalanması için çalışma başlatıldı.