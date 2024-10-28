Van-Erciş kara yolunda otomobilin aydınlatma direklerine çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saat 22.50 sıralarında Van-Erciş kara yolu üzerinde bulunan Karahan Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AAC 446 plakalı otomobilin yol aydınlatma direğine çarparak devrilmesi soncu 1’i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda yaralanan 3 kişi Muradiye Devlet Hastanesi’ne, 2 kişi de Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.