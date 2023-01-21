Van İl Emniyet Müdürlüğü, kazaların yoğunlaştığı noktalarda yapılan denetimler ve vatandaşların duyarlılığı neticesinde, trafik kazalarında kaza yeri ölümlerinin 2021 yılına göre yüzde 61 oranında azalma olduğu belirtildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü, kazaların yoğunlaştığı noktalarda yapılan denetimler ve vatandaşların duyarlılığı neticesinde, trafik kazalarında kaza yeri ölümlerinin 2021 yılına göre yüzde 61 oranında azalma olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Türkiye’de trafik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kısa ve orta vadede ki hedeflere yönelik hazırlanarak 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi olarak yayınlanan 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda; Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince ilimiz genelinde özellikle kazaların yoğunlaştığı noktalarda yapılan etkin denetimler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yapılan çalışmalar neticesinde; 2022 yılı kaza yeri ölümlerinde 2021 yılına göre yüzde 61 oranında, ölümlü trafik kazalarında ise 2021 yılına göre yüzde 41 oranında azalma kaydedilmiştir” denildi.