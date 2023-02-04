Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Tesisi, bu yıl kar yağışının yeteri seviyeye ulaşmaması nedeniyle sezonu yaklaşık 2 ay geç açtı.

Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Tesisi, bu yıl kar yağışının yeteri seviyeye ulaşmaması nedeniyle sezonu yaklaşık 2 ay geç açtı.

Gevaş ilçesinde 12 yıl önce açılan ve her kış sezonunda binlerce sporcu ve kayakseveri ağırlayan Abalı Kayak Merkezi, sezona geç start verdi. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte son yıllarda kar yağışının yetersiz olması nedeniyle sezonu tam açamayan Abalı Kayak Merkezi, son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte kayakseverleri ağırlamaya başladı.

Antalya’dan Van’a gelen Ünsal Doğan isimli kayaksever, ilk kez geldikleri Van’da böylesi bir kayak merkezinin bulunmasının güzel olduğunu belirtti. Kayak tesisine gelen gençler ile sporcular ise uzunca bir aradan sonra kar yağışının yeteri seviyeye ulaşmasının ardından kayak yaptıklarını kaydetti.