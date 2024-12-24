Van’da ‘Kasten öldürme’ suçundan 25 yıl, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, ‘Kasten öldürme’ suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.B. isimli şahsın yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde, 14 Aralık’ta saklanmakta olduğu Edremit ilçesinde bulunan konutuna düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Öte yandan “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.T. isimli şahsın yakalanmasına yönelik JASAT tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde, 14 Aralık’ta şüphelinin saklanmakta olduğu Erciş ilçesinde bulunan konutuna düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan S.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna, B.T. ise Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.