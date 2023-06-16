Van’da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 301 bin 737 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

12 Eylül 2022’de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı sona erdi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 301 bin 737 öğrenci ile 19 bin 670 öğretmen yaz tatiline girdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mehmetçik Selen İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, il ve ilçe milli eğitim şube müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Programda sınıfları gezen Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, öğrencilere nasihatlerde bulundu. Daha sonra karne ile birlikte öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtan Balkanlıoğlu, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Tören sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Balkanlıoğlu, “Van’ımızda 301 bin öğrenci ile yaklaşık 20 bin öğretmenimiz yaz tatiline girdi. Bununla beraber yaklaşık 15 bin öğrencimiz de okullarımızdan mezun oldu. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz yıl boyunca gayret gösterdiler ve başarılı bir eğitim öğretim sezonu geçirdik. Valimizin talimatlarıyla eğitim alanında çok çalışmalarımız oldu. Öğretmenlerimizin gayret ve desteğiyle bu çalışmaların amacına ulaştığını ümit ediyorum. İnşallah gelecek sezon daha dinamik ve daha dinlenmiş bir şekilde eğitim öğretim yılına hazırlanmayı hedefliyoruz. Ben tüm öğretmen ve öğrencilere hayırlı tatiller diliyorum” dedi.

Karnelerini alan öğrenciler ise çok mutlu olduklarını belirterek, yaz tatilinde bol bol kitap okuyacaklarını söylediler.