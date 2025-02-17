Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kırsalda yol açma çalışmaları devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan kar yağışının ardından kırsalda başlattığı karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla Bahçesaray, Çatak, Çaldıran Başkale ve Gürpınar ilçeleri başta olmak üzere birçok kırsal mahalle ve mezra yolu ulaşıma yeniden açıldı.