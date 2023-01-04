Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine yeni kazandırılan kardiyak MR görüntüleme yapabilen cihaz sayesinde hastalar şehir dışına gitmek zorunda kalmıyor.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine yeni kazandırılan kardiyak MR görüntüleme yapabilen cihaz sayesinde hastalar şehir dışına gitmek zorunda kalmıyor.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde, kalp rahatsızlıklarının teşhis edilmesinde kullanılan detaylı bir tanı tekniği olan kardiyak MR görüntüleme cihazı hizmete alındı. Merkezin Radyoloji Ünitesine yeni kazandırılan MR cihazıyla birlikte kalp problemi olan hastaların radyolojik görüntülenmeleriyle ilgili mağduriyet giderildi.

“Radyolojik görüntülenmeyle ilgili mağduriyet giderilmiş oldu”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, yeni kazandırılan MR cihazının geniş hacimli 70 santimetre kabine sahip olduğunu ve aynı zamanda 250 kilograma kadar obez hastalarının da çekimlerini yapabildiğini ifade etti. Başhekim İliklerden, “Kardiyak MR; spesifik beyin çekimleri, multiparametrik prostat MR’ıyla ilgili ilimiz ve çevre illerde bulunmayan tanıya daha hızlı yönlendirici MR çekim hizmetleri başlamıştır. Radyoloji Ünitemizde 128 kesitli tomografi cihazıyla ve yeni kazandırılan MR cihazıyla kalp problemi olan hastaların radyolojik görüntülenmeleriyle ilgili mağduriyet giderilmiş oldu. 2023 yılında çevre illerden bu tür çekimlerin yapılabilmesi için ünitemize başvurular alınmaya başlanmıştır. Bu anlamda Van ve bölge illerinin hizmet eksiği giderilmiş oldu. Kardiyak görüntülemede ileri bir merkez olarak hizmet vermekteyiz” dedi.

“Van’daki hasta potansiyeli çok fazla”

Van YYÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Durmaz ise bölge için büyük bir eksiklik olan kardiyak MR’ı bölüm başkanı Prof. Dr. Cemil Göya’nın önderliğinde yapmaya başlanıldığını belirterek, “Kardiyak MR radyasyon içermeyen görüntüleme modelitesidir. Hastanın göğüs kafesine bazı EKG uyumlu elektrotlar yerleştirerek görüntüleri elde ediyoruz. Kalp MR’ını birçok hastalıkta kullanabiliyoruz. Özelikle kalp kasını ilgilendiren hastalıklarda, kalbin anatomik yapısının ve fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanıyoruz. Kalp kasının iltihabını, kalp zarının hastalıklarını ortaya koyabiliyoruz. Van ve çevre illerinden hasta almaktayız. Kalp MR’ı gereken hastalar; İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere gitmek zorunda kalıyordu. Artık bunu kendi hastanemizde yapabiliyoruz. Hastalarımızın da dışarı gitmelerine gerek kalmadı” diye konuştu.