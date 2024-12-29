Van’ın Tuşba ilçesinde kardan dolayı kayarak şarampole düşen 3 araç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van şehir merkezinin en güzel izlendiği yerlerden biri olan ve Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Toprakkale Seyirterası, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Akşam saatlerinde kar yağışı altında Van’ı seyretmeye gidenlerin bulunduğu 3 araç, yolun kaygan olmasından dolayı kayarak şarampole düştü. Kendi imkanlarıyla çıkamayan sürücüler, itfaiyeye haber verdiler. Kısa sürede bölgeye giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu 3 araç ve 23 vatandaşı mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Vatandaşlar, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.