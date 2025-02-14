Van’ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek yerleşim yerlerindeki evler beyaza büründü.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı, özellikle Bahçesaray’da hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 ile 50 santimetreye ulaştı.

Arvas Mahallesi’nde karla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Hayvanlarına yem vermek için karlı yollardan geçen mahalleli bir yandan da toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye çalışıyor.

Çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma gibi karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.