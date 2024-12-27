Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte birçok kaza meydana geldi. Kazalardan dolayı yol uzun süre kapalı kaldı.

Etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken birçok trafik kazasının da meydana gelmesine neden oldu. Hakkari-Başkale karayolu üzerinde bulunan Kelekom Köprüsü’nde birçok aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Art arda meydana gelen kazalar, trafiği saatlerce aksattı. Zincirsiz araçlarla yola çıkan sürücüler, kaygan zeminde kontrolü kaybederek kazaya karıştı. Olay yerine gelen vatandaşlar, yolda kalan sürücüleri kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Kazalar sonucu sadece maddi hasar oluşurken, trafik uzun süre durdu. Yetkililer, sürücülere kış şartlarında dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.