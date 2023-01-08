Van’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, meteorolojiden de buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Van’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, meteorolojiden de buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Van’da uzun bir aradan sonra etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kara ve hava trafiğinde de aksamalara neden oldu. Şimdiye kadar bir uçak olumsuz hava şartları nedeniyle rötar yaparken, kara yollarında ise ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şükrü Durmuş isimli vatandaş ise karın yağmasının çok güzel olduğunu belirterek, "Kar yağışını bekliyorduk. Güzel oldu. Allah’ın izniyle daha çok yağar. Memleket için güzel oldu. Bu yıl kuraklık vardı, inşallah bu kuraklığı giderir" dedi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Van, Bitlis ve Hakkari’de aralıklı kar yağışlı olacağı belirtilerek, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van ve Bitlis’te 1, Muş’ta 4 ve Hakkari’de 0 derece olması beklenmektedir” denildi.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, buzlanma ve don uyarısında da bulunarak, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısı yapıldı.