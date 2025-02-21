Van’da yoğun kar yağışı nedeniyle 560 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle Bahçesaray’da 71, Başkale’de 52, Çaldıran’da 41, Çatak’ta 100, Edremit’te 1, Erciş’te 144, Gevaş’ta 40, Gürpınar’da 54, Muradiye’de 15, Özalp’te 33 ve Saray ilçesinde ise 4 olmak üzere toplamda 560 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. Bazı uçak seferleri rötar yaparken, İstanbul’a sefer yapacak uçaklar ise iptal edildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yetkililer, ayrıca sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi konusunda da uyarılarda bulundu. Kent sakinlerinden Mehmet Emin İnan, 23 yıldır her yıl kar yağışını kayıt altına aldığını belirtti. Van’da bu yıl şubat ayına kadar kar yağmadığını ifade eden İnan, "Bu yağış da bugün gerçekleşti. Kar yağışı her şey için faydalıdır. Allah ne yaparsa faydalı yapar. Van Gölü kuraklıktan dolayı gittikçe azalıyordu. Kuraklık diğer gölleri de etkiledi. Bakalım sonumuz ne olacak" dedi.