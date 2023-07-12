Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 noktada yapılan kapalı semt pazarlarında çalışmalar hızla devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesince kentteki pazar geleneğinin sürdürülmesi ve vatandaşların hijyenik bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı semt pazarlarının yapımı sürüyor. Kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan kapalı semt pazarları, muhtemel afet durumlarında ise koordinasyon merkezleri olarak kullanılabilecek.

Kentte ilk defa yapılan ve 4 bin metrekare kapalı alana sahip olan semt pazarlarının içerisinde satış stantları, lavabolar, mescit, idare ve zabıta odaları gibi donatılar yer alıyor. Prefabrik olarak tasarlanan ve yapı itibarıyla dayanıklı olan kapalı semt pazarları, muhtemel afetlerde ise koordinasyon ve toplanma merkezleri olarak kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılan 3 adet kapalı semt pazarı, İpekyolu ilçesi Yalı Mahallesi ile Edremit ilçesi Eski Cami ve Şabaniye mahallelerinde yer alıyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın girişimleriyle kente kazandırılan semt pazarlarının Eylül 2023’e kadar tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.