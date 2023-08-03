Van Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik ‘Kanser Türleri ve Erken Tanı’ semineri düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik eğitim ve sağlık seminerlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Kanser Türleri ve Erken Tanı’ semineri verildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde konuşan İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünde Dr. Semra Gümüş, Hemşire Beyaz Karaca ve Emine Ölçücü, özellikle kadınlarda görülen meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri ile bu kanser türlerinde erken tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgiler verdi.

Kadınların ilgi gösterdiği seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.